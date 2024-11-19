Сергій Ребров залишив динамівців на лаві для запасних у вирішальному матчі Ліги націй.
Микола Шапаренко, Getty Images
19 листопада 2024, 23:00
У рамках заключного туру Ліги націй національна збірна України вирушила у гості до Албанії, щоб визначити свою подальшу долю в турнірі.
Цікаво, що в стартовому складі команди Сергія Реброва не знайшлося в цей вечір місця жодному з гравців, які на клубному рівні захищають кольори київського Динамо.
Востаннє подібне траплялось 20 листопада 2023-го у матчі кваліфікації Євро-2024 проти Італії. Тоді фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Дивитися відео голів та огляд матчу Албанія — Україна ви можете на Football.ua.