Ліга націй

Сергій Ребров залишив динамівців на лаві для запасних у вирішальному матчі Ліги націй.

У рамках заключного туру Ліги націй національна збірна України вирушила у гості до Албанії, щоб визначити свою подальшу долю в турнірі.

Цікаво, що в стартовому складі команди Сергія Реброва не знайшлося в цей вечір місця жодному з гравців, які на клубному рівні захищають кольори київського Динамо.

Востаннє подібне траплялось 20 листопада 2023-го у матчі кваліфікації Євро-2024 проти Італії. Тоді фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Дивитися відео голів та огляд матчу Албанія — Україна ви можете на Football.ua.