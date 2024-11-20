Ліга націй

Хорват вважає іспанців надзвичайно сильним суперником.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич назвав команду, з якою не хотів би зустрічатись у чвертьфіналі Ліги націй.

"Я хотів би уникнути Іспанії, але ми можемо пройти всіх. Ми можемо грати з Німеччиною, Францією чи Іспанією, але я думаю, що ми можемо здолати їх усіх, через чотири чи п'ять місяців ми будемо кращими", — сказав Далич.

Матчі 1/4 фіналу Ліги націй відбудуться 20 та 25 березня.

Хорватія — Португалія 1:1 Відео голів та огляд матчу 18.11.2024