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Бразилець відповів фанатам.

Вінгер збірної Бразилії Рафінья прокоментував нічию з Уругваєм (1:1) в матчі відбору на ЧС-2026.

"Ми грали реально добре. Чесно кажучи, я пишаюся командою. Виходячи з того, що ми показали сьогодні, нас буде важко обіграти.

Вболівальники свистіли через результат. Вибачте за вираз, але ми грали страшенно добре", – сказав Рафінья.

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