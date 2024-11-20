Бразилець відповів фанатам.
Рафінья Діас, Getty Images
20 листопада 2024, 15:10
Вінгер збірної Бразилії Рафінья прокоментував нічию з Уругваєм (1:1) в матчі відбору на ЧС-2026.
"Ми грали реально добре. Чесно кажучи, я пишаюся командою. Виходячи з того, що ми показали сьогодні, нас буде важко обіграти.
Вболівальники свистіли через результат. Вибачте за вираз, але ми грали страшенно добре", – сказав Рафінья.
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