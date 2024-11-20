Ліга націй

Для Сергія Реброва це була 22 гра біля керма "синьо-жовтих".

Збірна України у матчі шостого туру Ліги націй здобула перемогу над Албанією (2:1).

Для "синьо-жовтих" це була ювілейна 50 гостьова перемога у всіх турнірах, включаючи товариські матчі. Також це була десята перемога "синьо-жовтих" у Лізі націй.

У Лізі націй Україна чотири рази перемагала у гостях, у товариських матчах та відборах чемпіонатів Європи – по 13, і найбільше на чемпіонатах світу – 20.

Також зазначимо, що найчастіше у гостях Україна обігравала Албанію, Вірменію, Литву та Люксембург – по три рази.

Для головного тренера Сергія Реброва це була 22 гра на чолі національної команди і він вийшов на п'яте місце у рейтингу гвардійців збірної, випередивши Олексія Михайличенка.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.