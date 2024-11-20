Ліга націй

Зінченко: Дякую усім синьо-жовтим серцям за віру та підтримку

Олександр звернувся до фанатів після перемоги над Албанією в Лізі націй УЄФА.

Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля, Getty Images

Універсал збірної України Олександр Зінченко подякував фанатам за підтримку в матчі шостого туру Ліги націй проти Албанії, який завершився перемогою нашої національної команди 2:1. "Дякую усім синьо-жовтим серцям за віру та підтримку. Слава Україні! Героям слава", — написав Зінченко в Інстаграм. Нагадаємо, Зінченко став 11 гравцем із десятьма голами у збірній України. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Албанія — Україна.