Олександр звернувся до фанатів після перемоги над Албанією в Лізі націй УЄФА.
Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля, Getty Images
20 листопада 2024, 15:53
Універсал збірної України Олександр Зінченко подякував фанатам за підтримку в матчі шостого туру Ліги націй проти Албанії, який завершився перемогою нашої національної команди 2:1.
"Дякую усім синьо-жовтим серцям за віру та підтримку. Слава Україні! Героям слава", — написав Зінченко в Інстаграм.
Нагадаємо, Зінченко став 11 гравцем із десятьма голами у збірній України.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Албанія — Україна.