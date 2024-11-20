Ліга націй

Перемога в Тирані дозволила Україні дістатися плей-оф Ліги націй.

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов висловився щодо звитяги над Албанією в шостому турі Ліги націй УЄФА-2024/25.

Албанія — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 19.11.2024

Худжамов зазначив, що виїзний поєдинок виявився дуже важким, хоч це й не завадило "синьо-жовтим" досягти важливого результату.

"Учора ми зіграли дуже важкий матч на виїзді проти збірної Албанії і здобули важливу перемогу з рахунком 2:1! Ще під час розминки, стоячи перед трибунами їх фанатського сектору, ми чули їхні насмішки, бачили жести в наш бік, відчували їхні спроби вивести нас із рівноваги. Але знаєте, у мене була абсолютна впевненість, що ми вийдемо з поля переможцями. Я був на 100% впевнений, що ми їх обіграємо. Хочу сказати велике дякую всім, хто нас підтримує, і тим, хто критикує, бо це також мотивує рухатися вперед. Ми будемо продовжувати працювати та ставати сильнішими!", — написав він на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, перелік потенційних суперників України в плей-оф ЛН уже відомий.