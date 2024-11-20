Албанський форвард оцінив гру своєї команди у матчі проти України.
Арбер Ходжа, Getty Images
20 листопада 2024, 22:20
Нападник збірної Албанії Арбер Ходжа прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги націй проти України (1:2).
"У першому таймі ми не підійшли до гри належним чином. У другому таймі ми зробили все, щоб повернути результат, але нам не вдалося. Це був важкий матч.
Перший гол підбив наш бойовий дух, а після другого стало дуже тяжко. Україна продемонструвала велику якість.
Тренер нас дуже мотивував і ми зробили все, щоб повернутися, але, на жаль, нам не вдалося забити гол, який би зрівняв рахунок", – наводить слова Ходжу Telegrafi.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.