Ліга націй

Ювілейний гол Олександра допоміг Україні дістатися плей-оф Ліги націй.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко дав свій коментар після матчу проти Албанії в Тирані, передає офіційний сайт УАФ.

Албанія — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 19.11.2024

У поєдинку шостого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2024/25 саме 27-річний представник Арсеналу відкрив лік забитим командами голам. Для нього цей гол був 10-м у футболці "синьо-жовтих" (69 матчів).

"Я вдячний усім уболівальникам за підтримку, яку ми завжди відчуваємо. Для мене найголовнішим була перемога, завдяки якій у нас є шанс кваліфікуватися в Лігу А. Забивати завжди приємно. А ще приємно — відзначити гол так, як ми зробили сьогодні, у непростий для нашої країни час. 1000 днів, як наші герої боронять державу від агресора в повномасштабній війні, 1000 днів болю і страждань. Ми усвідомлюємо, як зараз важко нашим людям. Ця перемога — саме для всіх українців, вони на неї заслуговують", — заявив Зінченко.

Раніше він також звернувся до вболівальників на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, колектив Сергія Реброва отримав шанс на підвищення до дивізіону А Ліги націй через плей-оф. Сербія та Угорщина — серед потенційних суперників України.