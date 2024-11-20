Ліга націй

Керманич збірної України дав свій коментар після перемоги над Албанією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на своїй сторінці в Instagram підбив підсумки групового етапу Ліги націй УЄФА-2024/25.

Албанія — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 19.11.2024

Завдяки вчорашній перемозі в Тирані підопічні 50-річного спеціаліста зуміли в останній момент дістатися плей-оф за підвищення до дивізіону А.

"Закінчуємо групову фазу Ліги Нації з надзвичайно важливою перемогою, котра дає нам можливість зіграти у плей-оф за вихід до елітного дивізіону.

Хочу подякувати команді за останні два місяці, які призвели до чотирьох безпрограшних матчів та набагато більш приємного розкладу у групі після дуже невдалого початку цього турніру у вересні.

Також, за те, що 1000 днів після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України та неперервних атак на цивільних об'єктах та людей, вони продовжують нагадувати світу про те, що війна в Україні продовжується", — написав Ребров.

Раніше він також висловився щодо дебюту за "синьо-жовтих" захисника Руху Олексія Сича.

Ознайомитися з переліком потенційних суперників України в плей-оф ЛН можна за посиланням.