Керманич збірної України дав свій коментар після перемоги над Албанією.
Сергій Ребров, instagram.com/rebrov_serhiy
20 листопада 2024, 20:04
Головний тренер збірної України Сергій Ребров на своїй сторінці в Instagram підбив підсумки групового етапу Ліги націй УЄФА-2024/25.
Албанія — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 19.11.2024
Завдяки вчорашній перемозі в Тирані підопічні 50-річного спеціаліста зуміли в останній момент дістатися плей-оф за підвищення до дивізіону А.
"Закінчуємо групову фазу Ліги Нації з надзвичайно важливою перемогою, котра дає нам можливість зіграти у плей-оф за вихід до елітного дивізіону.
Хочу подякувати команді за останні два місяці, які призвели до чотирьох безпрограшних матчів та набагато більш приємного розкладу у групі після дуже невдалого початку цього турніру у вересні.
Також, за те, що 1000 днів після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України та неперервних атак на цивільних об'єктах та людей, вони продовжують нагадувати світу про те, що війна в Україні продовжується", — написав Ребров.
Раніше він також висловився щодо дебюту за "синьо-жовтих" захисника Руху Олексія Сича.
Ознайомитися з переліком потенційних суперників України в плей-оф ЛН можна за посиланням.