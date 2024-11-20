Ліга націй

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з албанцями.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги націй проти Албанії (2:1).

"Сьогоднішній вечір був значно більшим, ніж просто футбольний матч. Це про те, щоб нагадати світу, що ми вже 1000 днів протистоїмо загарбнику. Ось про що наша країна: ніколи не відступати.

Сьогодні ми зробили це для народу України. Об’єднані, ми вистоїмо і рухаємося до плей-оф", — написав Судаков у своєму Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.