Ліга націй

Скоро дізнаємось заявку на матчі з Бельгією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що невдовзі оголосить склад команди на матчі з Бельгією.

"Список збірної? Є декілька позицій, де ми ще на сто відсотків не визначилися. На жаль, є травмовані і гравці, які отримують недостатньо практики.

Попереду є ще кілька днів, і тоді ми вже оголосимо склад на ці два матчі. З початку другого кола вже будуть зіграні матчі, це вже достатньо, щоб набрати форму", — сказав Ребров.

20 та 23 березня Україна зіграє з Бельгією в рамках плей-оф за право виступати у еліті Ліги націй.