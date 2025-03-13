Ліга націй

Команда Сергія Реброва розпочала підготовку до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

Сьогодні, 13 березня, збірна України розпочала підготовку до найближчих матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Підготовка команди Сергія Реброва проходить в іспанському містечку Бенідорм.

Сьогодні футболісти отримали теоретичне заняття та провела відновлювальні тренування та процедури.

Також додамо, що наразі національна команда готується у розширеному складі разом із гравцями молодіжної збірної – так триватиме до 16 березня.

З молодіжки з основною командою працюють Руслан Нещерет, Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко, Валентин Рубчинський, Володимир Бражко, Максим Брагару (усі — Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Борис Крушинський (Полісся), Олександр Яцик (Зоря) та Ігор Краснопір (Карпати).

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олексій Сич (Карпати), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Георгій Бущан (Аль-Шабаб), Олександр Сваток (Остін), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар), Олександр Зубков (Трабзонспор).

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.