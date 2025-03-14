Ліга націй

Це перший вибір від нового наставника збірної Руді Гарсії.

Королівська бельгійська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті оголосила заявку збірної Бельгії на майбутні матчі Ліги націй проти України.

До заявки національної команди, яку нещодавно очолив Руді Гарсія, увійшли 26 футболістів.

Головною новиною є повернення воротаря мадридського Реала Тібо Куртуа, який раніше відмовлявся виступати за збірну під керівництвом Доменіко Тедеско.

Заявка збірної Бельгії:

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал), Сенне Ламменс (Антверпен), Матц Селс (Ноттінгем Форест), Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг).

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Зено Дебаст (Спортінг), Максім Де Кейпер (Брюгге), Коні Де Вінтер (Дженоа), Ваут Фас (Лестер), Брендон Мехеле (Брюгге), Тома Меньє (Лілль), Артюр Теат (Айнтрахт).

Півзахисники: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Брайан Хейнен (Генк), Жорті Мокіо (Аякс), Ніколас Раскін (Рейнджерс), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Ганс Ванакен (Брюгге).

Нападники: Шарль Де Кетелере (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Малік Фофана (Ліон), Ромелу Лукаку (Наполі), Доді Лукебакіо (Севілья), Лої Опенда (Рб Лейпциг), Алексіс Салемакерс (Рома), Леандро Троссар (Арсенал).

Нагадаємо, матчі між збірними Бельгії та України відбудуться 20 та 23 березня.