Ліга націй

Український воротар висловився про повернення свого колеги за позицією до лав збірної Бельгії.

Національна збірна України розпочала підготовку до протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував конфлікт, який стався у таборі майбутнього суперника на тлі повернення до збірної зіркового голкіпера Реала Мадрид Тібо Куртуа.

"Конфлікти у збірній Бельгії? Знаю про них, але це зараз нас не стосується. Куртуа точно підсилить Бельгію, адже це голкіпер світового класу. Це підсилення", — цитує слова Різника ВЗБІРНА.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк.