Найближчим часом розпочнуться матчі плей-офф Ліги націй.
Нідерланди, getty images
15 березня 2025, 11:25
Збірна Нідерландів оголосила заявку на березневі матчі Ліги націй з національною командою Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт "оран'є".
Головний тренер команди Рональд Куман викликав 24 футболісти.
Воротарі: Марк Флеккен (Брентфорд), Барт Вербрюгген (Брайтон), Нік Олай (Спарта, Роттердам).
Захисники: Дензел Думфріс (Інтер), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Лютсхарел Гертрейда (РБ Лейпциг), Маттейс де Лігт (Манчестер Юнайтед), Жеремі Фрімпонг (Баєр), Юррьєн Тімбер (Арсенал), Ян Паул ван Гекке (Брайтон), Йоррел Гато (Аякс).
Півзахисники: Френкі де Йонг (Барселона), Тіджані Рейндерс (Мілан), Раян Гравенберх (Ліверпуль), Тен Копмейнерс (Ювентус), Єрді Схаутен (ПСВ), Кеннет Тейлор (Аякс).
Нападники: Браян Броббі (Аякс), Коді Гакпо (Ліверпуль), Джастін Клюйверт (Борнмут), Ноа Ланг (ПСВ), Доніелл Мален (Астон Вілла), Мемфіс Депай (Корінтіанс), Хаві Сімонс (РБ Лейпциг).