Ліга націй

Руді Гарсія розповів про підготовку до матчів плей-оф Ліги націй.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія прокоментував свій список викликаних гравців на матчі плей-оф Ліги націй проти України.

"Я викликав 26 футболістів на збір, тому що у нас є дискваліфіковані гравці. У першому матчі з Україною нам не допоможуть Опенда та Кастань. Через це я викликав двох додаткових гравців. Крім цього, було ухвалено рішення про приєднання ще одного голкіпера, щоб мати можливість краще попрацювати на тренуваннях.

Ми маємо багато кваліфікованих футболістів, тому є можливість грати різними схемами. Я вже визначився з тактикою, яку ми використовуємо на майбутній матч. Не можу більше нічого говорити, щоб не робити суперника розумнішим", — наводить слова Гарсії Het Belang van Limburg.

Нагадаємо, матчі між збірними Бельгії та України відбудуться 20 та 23 березня.