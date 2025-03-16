Голкіпер прокоментував своє повернення до головної команди країни.
Лунін, getty images
16 березня 2025, 17:16
Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін висловився про своє повернення до лав національної команди після перерви.
"Одразу після гри приїхав до табору збірної, вже й виспався. Дуже радий, що після такої значної паузи я знову тут. У мене дуже велике бажання знову тренуватись, працювати та грати", – сказав Лунін.
У жовтні минулого року Лунін пропустив збір через хворобу, а за місяць знову не зміг допомогти команді через сімейні обставини.
Раніше повідомлялось, що Барселона цікавилася можливістю трансферу Луніна.