Ліга націй

Голкіпер прокоментував своє повернення до головної команди країни.

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін висловився про своє повернення до лав національної команди після перерви.

"Одразу після гри приїхав до табору збірної, вже й виспався. Дуже радий, що після такої значної паузи я знову тут. У мене дуже велике бажання знову тренуватись, працювати та грати", – сказав Лунін.

У жовтні минулого року Лунін пропустив збір через хворобу, а за місяць знову не зміг допомогти команді через сімейні обставини.

Раніше повідомлялось, що Барселона цікавилася можливістю трансферу Луніна.