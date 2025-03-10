Іспанія

Українець за словом в кишеню не лізе.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін розкритикував гравців своєї команди в перерві матчу 27-го туру іспанської Ла Ліги з Райо Вальєкано (2:1). Про це повідомляє Defensa Central.

Український воротар був розлючений, що його партнери дозволяли супернику наносити багато ударів по своїх воротах через один з яких "вершкові" пропустили м'яч перед самою перервою.

"Вам потрібно блокувати ці удари", — прокричав Лунін у бік Модрича та Чуамені в роздягальні після першої половини гри.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал десять матчів, пропустив тринадцять м'ячів та чотири рази відіграв "на нуль".