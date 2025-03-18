Ліга націй

Заявку бельгійців поповнили Амін Аль-Дахіль та Міші Батшуаї.

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія ухвалив рішення довикликати двох гравців на майбутні матчі плей-оф Ліги націй проти України. Про це повідомляє прес-служба збірної.

У найближчих матчах бельгійці не зможуть розраховувати на захисника Фулгема Тімоті Кастаня та нападника Лейпцига Лої Опенду.

Таким чином, заявку команди Руді Гарсії поповнили захисник Штутгарта Амін Аль-Дахіль та форвард Айнтрахта Міші Батшуаї.

Цього сезону Аль-Дахіль провів 11 матчів, у яких відіграв 577 хвилин. На рахунку Батшуаї 36 ігор, дев'ять голів та два асисти.

Нагадаємо, матчі між збірними Бельгії та України відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше повідомлялося, що Таловєров залишив розташування збірної України.