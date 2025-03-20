Ліга націй

Розповідаємо головне про наступного суперника збірної України.

Сьогодні, 20 березня, збірна України під керівництвом Сергія Реброва проведе перший матч плей-оф Ліги націй проти національної команди Бельгії.

Football.ua представляє до вашої уваги п'ять цікавих фактів про майбутнього суперника, якого очолює Руді Гарсія.

Бельгія майже 4 роки очолювала рейтинг ФІФА. "Червоні дияволи" вперше отримали статус найсильнішої збірної наприкінці 2015-го. Восени 2018-го вони повторно захопили лідерство та втримували його до 2022-го. Загалом збірна Бельгії була на вершині рейтингу 1442 дні. Четвертий показник – краще за Німеччину, Францію та Італію, які ставали чемпіонами світу. Зараз команда перебуває на восьмому місці.

Залишились уламки "золотого покоління", яке нічого не досягло. Еден Азар, Венсан Компані, Дріс Мертенс, Ян Вертонген, Тобі Альдервейрельд, Маруан Феллаїні, Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Тібо Куртуа – та команда за іменами виглядала грандіозно та їздила на всі турніри в списку головних фаворитів. Однак виграла лише бронзу на ЧС-2018. У нинішній збірній залишились троє останніх зі списку.

Де Брюйне нещодавно пожартував, що приїхав у збірну й половину облич не впізнав. Бельгія переживає перехідний період. Колишні лідери постаріли, а молодь ще не готова приміряти головні ролі. Шарль Де Кетеларе, Жеремі Доку, Зено Дебаст – майбутнє "червоних дияволів".

Куртуа влаштував демарш, а тепер повернувся. Де Брюйне та Лукаку вміють тримати себе в руках, а зірковий голкіпер тримає в руках лише м'яч. Два роки тому Куртуа розіграв істерику, бо йому не дали капітанську пов'язку на матч з Естонією (КДБ пропускав гру). Тібо самовільно покинув табір і не їздив в збірну, поки її тренував Доменіко Тедеско.

"Капітанська пов'язка не була головним чинником. Це соломинка, яка зламала хребет верблюду. Проблема з Тедеско була глобальною. Він заляпав мій імідж. Я йому більше не довіряв. Відчував, що він мене не поважає", – пояснює Куртуа.

Перед матчами з Україною конкурент Луніна повертається. Також зі скандалом. Кун Кастельс, який був першим номером в період відсутності примхливої зірки, накинув на вентилятор. Мовляв, багато хто зі збірників обурювався діями воротаря Реала, а той різко висловлювався про партнерів. Від Тібо вимагали публічних вибачень.

У збірній, зрештою, все зам'яли. Куртуа не витиснув з себе вибачень. Тільки сказав, що зреагував надто емоційно. Представники федерації вихваляються, що новий тренер ідеально розрулив ситуацію, а Юрі Тілеманс від імені гравців розповів про "позитивну розмову з Тібо, протягом якої все вдалося розкласти по поличках".

Суть прозаїчна: Куртуа настільки класний і важливий голкіпер, що сам може вирішувати, коли хоче і коли не хоче грати за збірну, а хто не задоволений – мусить мовчати.

Бельгії потрібна реабілітація за провальну осінь. Збірна слабко провела Євро-2024: фіаско зі Словаччиною, інертний футбол з Україною та виліт в 1/8 фіналу. Доменіко Тедеско зберіг роботу на фоні кризи ідентичності та скандалів, однак восени був жах Ліги націй. Бельгія програла не лише Італії та Франції, а й Ізраїлю. Не вилетіти з дивізіону А напряму допомогла краща різниця голів. Після такого терпець увірвався – тренера відправили у відставку.

Дуже багато розмов про те, як повернути прихильність вболівальників. Очевидний перший крок – обіграти Україну та зберегти прописку в еліті Ліги націй. Далі буде легше, адже у відборі на ЧС-2026 суперники скромні: Вельс, Північна Македонія, Казахстан і Ліхтенштейн.

В дуелі з Україною дебютує новий тренер. "Червоних дияволів" очолив Руді Гарсія. Хороший тренер на рівні збірних, але великих успіхів давно не мав. Пік кар'єри – чемпіонство з Ліллем, коли за "догів" феєрив Азар, а шейхи ще не прийшли в ПСЖ. Далі були періоди в Ромі, Марселі, Ліоні та Аль-Насрі. В Саудівській Аравії не склались взаємини з Роналду. Останнім місцем роботи Гарсії перед Бельгією став Наполі. Руді не втримав чемпіонський рівень Спаллетті у 2023-му й почув про звільнення через 4 місяці.

Якою буде Бельгія з Руді Гарсією, можна тільки здогадуватись. Тренер розкрив один секрет: "Думаю, що в нас буде гібридна схема, в якій акценти змінюватимуться під час атаки та оборони".

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія пройде сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.