Ліга націй

Український центрбек висловився напередодні першої гри плей-офф Ліги націй УЄФА.

Національна збірна України готується до протистояння з двох матчів зі збірної Бельгії у рамках плей-оф Ліги націй за право в наступному розіграші турніру виступати в дивізіоні А.

Центральний захисник Борнмута та "синьо-жовтих" Ілля Забарний поділився очікуваннями від майбутнього першого поєдинку з бельгійцями та відповів на питання журналістів під час передматчевої пресконференції.

"Ми налаштовані дуже серйозно. Кожен з нас хоче представляти свою країну проти найкращих суперників світу, найкращих збірних, тому будемо робити від себе максимум, виходити та віддавати все, що можемо.

Всі розуміють, що це важливий матч. Давно не було ігор, і для кожного футболіста це не просто поєдинок, а ти виходиш і демонструєш всьому світу силу України, українців.

Тим паче всі знають, яка зараз ситуація – йде війна і людям потрібно дати щось позитивне. Спробуємо це дати. Важливо зараз виходити та показувати все, що можемо. Знаю, що від нас залежить багато і ми можемо дати багато.

З приводу моїх кондицій – я їх не втратив. Я відпочив, провів останню гру за клуб та приїхав в повній готовності грати за збірну", — заявив Ілля Забарний.

Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон А Ліги націй відбудеться 20 березня в місті Мурсія (Іспанія) на арені "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" — він буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Друга гра пройде 23 березня в місті Лімбург на полі стадіону "Крістал-Арена", який є домашнім для клубу Генк.