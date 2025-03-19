Ліга націй

Італійський захисник поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Захисник збірної Італії Ріккардо Калафіорі прокоментував майбутній чвертьфінальний матч Ліги націй проти Німеччини.

"Я почуваюся чудово, граючи і з Ді Лоренцо, і з Бастоні, чи з кимось ще. Тренер просить нас допомагати команді, і ми намагаємося щосили.

Ми готуємось до цього матчу. Італія проти Німеччини – це не просто ще одна гра. Це дуже важлива гра. У мене багато спогадів: півфінал чемпіонату світу чи Євро. Навіть коли ми не перемагали, ми завжди віддавали усі сили. Матч буде нелегким, але у нас чудова команда.

Ми починаємо новий цикл і почуваємось добре. Команда молода, ми маємо відмінний зв'язок, і деякі з нас знають один одного вже давно. Я думаю, різниця в порівнянні з Євро буде помітна на полі. Психологічний тиск на Євро був нормальним. На мою думку, ми змирилися з важкою поразкою, і перший матч проти Франції був вирішальним. Ми значно покращилися, і завтра буде важливий тест, щоб побачити, де ми знаходимося.

Прем'єр-ліга інтенсивніша, ніж Серія А? Мені не хочеться робити порівняння – це різні ліги. Можливо, в Англії команди менше зосереджені на захисті та більше на тому, щоб забити один зайвий гол.

Наскільки виступи у Лізі чемпіонів допомогли вирости? Це була моя дитяча мрія, і я втілив її у реальність. Це неймовірне почуття. Я волію грати на найвищому рівні: у Лізі чемпіонів, Прем'єр-лізі чи у складі національної збірної.

Я не знаю точно, на яку гру чекати завтра, тому що в обох командах є проблеми з гравцями. Це важливий тест, і ми безперечно хочемо перемогти, щоб пройти у фінал Ліги Націй.

З якими труднощами стикаються німці, зустрічаючись із Італією? Не знаю. Занадто багато всього змінилося за останні роки. Я справді не можу сказати. Можливо, вони завжди мали трохи зарозумілості, почуття переваги, і, можливо, ми повернули їх на землю. Але кожна гра відрізняється. Ми залишаємося скромними і концентруємося на тому, щоб викладатися на повну", — наводить слова Калафіорі TMW.

Нагадаємо, матч Італія – Німеччина відбудеться завтра, 20 березня, о 21:45 за Києвом.