Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 20 березня і розпочнеться о 21:45.
Френкі де Йонг проти Коке у 2020, Getty Images
20 березня 2025, 08:40
У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Нідерландів прийматиме Іспанію. Обидві команди прагнуть здобути путівку до фінального турніру в червні, але лише одна з них зможе продовжити боротьбу за трофей.
ЧЕТВЕР, 20 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ДЕ КЕЙП, РОТТЕРДАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
"Помаранчеві" підійшли до цього матчу з великими амбіціями, хоча їхній шлях до плей-оф був дуже непростим. Вони фінішували другими у своїй групі, значно відставши від Німеччини, а в останніх п’яти матчах здобули лише одну перемогу. Проте вдома, за підтримки гарячих та знаменитих трибун у Роттердамі, Нідерланди — це справжня грозова хмара для суперників. Тим більше ефектний стиль команди Рональда Кумана підкріплюється великою кількістю цікавих та талановиних виконавців.
У центрі уваги в збірній Нідерландів — Хаві Сімонс та Коді Гакпо, які готові влаштувати вогняне шоу в атаці за підтримки міцного центру з Френкі де Йонгом, Раяном Гравенберхом та Тіджані Рейндерсом. Ця трійка центрхавів перебуває у вражаючій формі в поточному сезоні на клубному рівні та готова нагадати, що таке знаменитий футбол Кройфа та справній нідерландський стиль, за яким ми встигли засумувати після літнього Євро-2024.
Іспанія ж підходить до цієї дуелі в статусі справжньої футбольної машини, яка не бачить ніяких перешкод на своєму шляху. Вони домінували у групі, набравши 16 очок з 18 можливих, і загалом виграли 22 з останніх 25 міжнародних поєдинків. "Фурія роха" не програє у Лізі націй на виїзді вже дев’ять матчів поспіль, при цьому їхній футбол не є нудним прагматизмом — це швидкість, техніка, комбінації та холодний розрахунок.
У складі іспанської збірної також традиційно є було багато якісних виконавців що у минулих поколіннях, що зараз, тому головний тренер Луїс де ла Фуенте точно матиме приємний головний біль. Утім, реактивні, молоді та результативні фланги атаки з Ламіном Ямалем та Ніко Вільямсом — це те, що зробило іспанців чемпіонами Європи влітку минулого року, тому у "помаранчевих" буде багато роботи, щоб стримати цих двох талантів. Також відомо, що Іспанія полюбляє вирішувати все у другому таймі — вісім із останніх 11 голів у Лізі націй вони забили саме після перерви. Це той аспект, який господарі мають тримати в голові під час сьогоднішньої гри.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Луїса де ла Фуенте. Так, на перемогу Іспанії пропонується коефіцієнт 2,37, тоді як потенційний успіх Нідерландів оцінюється показником 3,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НІДЕРЛАНДИ : Вербрюгген — Фрімпонг, Гертрейда, ван Дейк, Тімбер — Френкі де Йонг, Гравенберх, Рейндерс — Хаві Сімонс, Депай, Гакпо
ІСПАНІЯ : Рая — Порро, Кубарсі, Ле Норман, Кукурелья — Педрі, Субіменді, Фабіан Руїс — Ямал, Мората, Ніко Вільямс
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прогноз 2:2