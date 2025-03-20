У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Нідерландів прийматиме Іспанію. Обидві команди прагнуть здобути путівку до фінального турніру в червні, але лише одна з них зможе продовжити боротьбу за трофей.

ЧЕТВЕР, 20 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ДЕ КЕЙП, РОТТЕРДАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Помаранчеві" підійшли до цього матчу з великими амбіціями, хоча їхній шлях до плей-оф був дуже непростим. Вони фінішували другими у своїй групі, значно відставши від Німеччини, а в останніх п’яти матчах здобули лише одну перемогу. Проте вдома, за підтримки гарячих та знаменитих трибун у Роттердамі, Нідерланди — це справжня грозова хмара для суперників. Тим більше ефектний стиль команди Рональда Кумана підкріплюється великою кількістю цікавих та талановиних виконавців.

У центрі уваги в збірній Нідерландів — Хаві Сімонс та Коді Гакпо, які готові влаштувати вогняне шоу в атаці за підтримки міцного центру з Френкі де Йонгом, Раяном Гравенберхом та Тіджані Рейндерсом. Ця трійка центрхавів перебуває у вражаючій формі в поточному сезоні на клубному рівні та готова нагадати, що таке знаменитий футбол Кройфа та справній нідерландський стиль, за яким ми встигли засумувати після літнього Євро-2024.

Іспанія ж підходить до цієї дуелі в статусі справжньої футбольної машини, яка не бачить ніяких перешкод на своєму шляху. Вони домінували у групі, набравши 16 очок з 18 можливих, і загалом виграли 22 з останніх 25 міжнародних поєдинків. "Фурія роха" не програє у Лізі націй на виїзді вже дев’ять матчів поспіль, при цьому їхній футбол не є нудним прагматизмом — це швидкість, техніка, комбінації та холодний розрахунок.

У складі іспанської збірної також традиційно є було багато якісних виконавців що у минулих поколіннях, що зараз, тому головний тренер Луїс де ла Фуенте точно матиме приємний головний біль. Утім, реактивні, молоді та результативні фланги атаки з Ламіном Ямалем та Ніко Вільямсом — це те, що зробило іспанців чемпіонами Європи влітку минулого року, тому у "помаранчевих" буде багато роботи, щоб стримати цих двох талантів. Також відомо, що Іспанія полюбляє вирішувати все у другому таймі — вісім із останніх 11 голів у Лізі націй вони забили саме після перерви. Це той аспект, який господарі мають тримати в голові під час сьогоднішньої гри.