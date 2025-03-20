Ліга націй

Французький форвард поділився своїми думками перед грою з Хорватією.

Капітан і нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Хорватії.

"Дуже радий повернутися до команди. З більшістю партнерів зі збірної ми спілкуємося майже весь час. З деякими з них ми разом відпочиваємо. Приємно бути тут.

Мені завжди подобалося грати з Усманом, тим більше коли бачиш, в якій він формі. Він – важлива зброя. Якщо Усман гратиме так само добре, як у ПСЖ, ми виграватимемо.

Я граю з Модричем у Реалі, він – легендарний гравець. Мені дуже приємно знаходитись поруч із ним щодня. Він все ще має таке бажання грати. Для мене велика честь бути його партнером у команді", — наводить слова Мбаппе прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія – Франція відбудеться сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом.