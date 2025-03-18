Дідьє Дешам вирішив відпустити Тюрама до клубу для проходження лікування.
Маркус Тюрам, Getty Images
18 березня 2025, 15:05
Нападник Інтера Маркус Тюрам не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах Ліги націй проти Хорватії. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.
У 27-річного француза м'язова травма, через що головний тренер збірної Дідьє Дешам прийняв рішення відпустити футболіста до клубу.
Цього сезону Тюрам провів 38 матчів, у яких забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.
Нагадаємо, матчі Ліги націй між збірними Франції та хорватії відбудуться 20 та 23 березня.
Раніше повідомлялося, що Дешам мимоволі опинився в епіцентрі расистського скандалу.