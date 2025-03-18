Ліга націй

Дідьє Дешам вирішив відпустити Тюрама до клубу для проходження лікування.

Нападник Інтера Маркус Тюрам не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах Ліги націй проти Хорватії. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

У 27-річного француза м'язова травма, через що головний тренер збірної Дідьє Дешам прийняв рішення відпустити футболіста до клубу.

Цього сезону Тюрам провів 38 матчів, у яких забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, матчі Ліги націй між збірними Франції та хорватії відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше повідомлялося, що Дешам мимоволі опинився в епіцентрі расистського скандалу.