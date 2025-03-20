Ліга націй

Нідерландський хавбек поділився своїми думками перед грою з Іспанією.

Півзахисник збірної Нідерландів Френкі де Йонг прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги націй проти Іспанії.

"Для багатьох людей фаворитом є Іспанія, і мені це не подобається. Вони, звісно, дуже сильні, але ми готові зробити цей матч справді величним.

У Барселоні всі як друзі. Що скажу про Ямала? Він класний гравець. Я бачу в ньому природний талант і гравця найвищої якості.

Важливо, щоб команда правильно захищалася. Я дуже радий, що після травми знову виходжу на поле. Багато часу пішло на відновлення. Багато залежало від мене. Тепер я в хорошій формі і готовий допомагати команді", — наводить слова де Йонга прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Іспанія відбудеться сьогодні, 20 березня, о 21:45 за Києвом.