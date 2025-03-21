Ліга націй

Football.ua зібрав найяскравіші реакції в бельгійській пресі та на телебаченні.

Напередодні збірна України змогла шокувати бельгійців у першому матчі плей-оф Ліги націй - 3:1. Після цього матчу ми зібрали реакцію на це фіаско бельгійських журналістів.

Україна — Бельгія 3:1 Відео голів та огляд матчу 20.03.2025

Sporza: Новий тренер, старі демони

"Бельгія по-дитячому віддала матч проти України за 15 хвилин. Весь тиждень в збірній говорили про новий вайб, але цей поєдинок повернув команду на землю. Усміхнені обличчя на тренуванні, жарти на пресконференції, спокій… "Червоні дияволи" були готові перегорнути сторінку та почати нову главу з яскравою грою проти України. Але вони здались у другому таймі, знову зустрівшись зі своїми демонами", – пише популярне видання.

Відомий бельгійський журналіст Петер Ванденбемпт ще за рахунку 0:1 дав адекватну оцінку на радіо: "Якщо говорити конкретно про гру, то дебют Гарсії невдалий".

Журналісти Sporza поділяють цю думку: "З огляду на футбол, все було далеким від ідеалу. Бельгійці спершу відскочили, адже Зінченко шикарним ударом зі штрафного міг зрівняти рахунок. Коли Де Брюйне поступився місцем Ванакену, а бляклого Де Кетеларе замінив Люкебакіо, кілька тисяч українці раптом повірили в перемогу. Рев трибун розвалив "червоних дияволів". За 12 хвилин рахунок змінився з 0:1 на 3:1. Боже мій, Руді Гарсія. Француз точно не так уявляв свій дебют. У неділю буде шанс на помсту".

Окремий матеріал видання присвятило Куртуа, який повернувся в збірну після двох років відсутності.

"Спершу без роботи, потім без шансів. Не про такий камбек мріяв Куртуа. Звичайно, поразка – не його провина, але від цього вечір не стане кращим. Що залишається? Швидко забути та сподіватись на гру світового рівня в неділю.

Він так чи інакше опинився б у центрі уваги – без сейвів і пропущених голів. Ненависники під мікроскопом шукали помилки, а фанати чекали шансу сказати: "от бачите". Куртуа, можливо, мріяв показати себе, зробивши кілька топових сейвів. Зінченко почув його думки та пробив у стійку.

Незабаром Куртуа опинився сам на сам з Гуцуляком без жодних аргументів. Це був початок жалюгідного кінця. Камера вихопила розчарованого і беззахисного Тібо після 1:2 – кадр замість 1000 слів. Він ще не підозрював, що доведеться пропустити третій".

Het Laatste Nieuws: Боляче та соромно

"Новий тренер, а проблеми ті ж. Вечір, який Руді Гарсія та команда хочуть забути, як страшний сон. Що це було?" – з жахом запитує найпопулярніша газета Бельгії.

"Понад годину в Мурсії нічого не відбувалось. "Червоні дияволи" тримали ситуацію під контролем. Спокійний перший тайм – мало моментів, мало ентузіазму. Але бельгійці свій шанс знайшли.

Україна не була небезпечною, аж раптом все розвалилось. Бельгія поплила, а суперник нарощував тиск з вірою та впевненістю в собі. "Червоні дияволи" не могли відповісти, вони були шоковані. Вболівальники та Руді Гарсія в ступорі не розуміли, як можна так легко віддати матч. Гірка поразка. У неділю в Генку все або нічого. Життя або смерть, як сказав Лукаку", – йдеться в матеріалах HLN.

Шеф-редактор футбольного відділу газети Нільс Пуасоньє реагує дуже емоційно: "Боляче та соромно. Бельгія більше не топ-збірна. Припиніть її так називати. Україна зайвий раз оголила хронічні болячки "червоних дияволів". Навіть з Куртуа на воротах. Тьху. Соромно".

На бельгійському телебаченні в етері VTM2 вирували емоції. Колишній нідерландський форвард Ян Мюлдер, який пограв за Андерлехт, просто розривався від гніву. У перерві він сказав: "Цілий тиждень ми слухали, що новий тренер дасть ковток свіжого повітря. А що ми бачимо? Перші 15 хвилин команда в тумані. Ніхто нікого не розуміє, крім Де Брюйне та Лукаку. Нуль ентузіазму, бідова Україна вела гру".

Після фінального свистка його вже було не спинити: "Повний розгардіяш. Це все дуже розчаровує. Україна – не команда світового класу, але вони просто переїхали нас. І жодної реакції. Виникають питання щодо менталітету цього тренера. А що це за заміни? Де Вінтера потрібно було позбавити страждань значно раніше. Це ж професійний футбол. Доку мав би вийти та додати вогню. Цей тренер просто спить. Розбудіть його".

Мюлдера в тій же студії підтримав легендарний Марк Дегріз: "До рахунку 1:1 все було добре. Ми не мали боятись України. І тут все перевернулось. Незрозуміло, як ми втратили гру і чому продовжували страждати".

Voetbal Primeur: "Червоні дияволи" повисли над вильотом. Їх втопили за 12 хвилин

"Перша чверть матчу залишилась за українцями, які володіли ініціативою. Бельгії знадобився час, щоб увійти в гру. Попри важкий старт, гол збірної виглядав заслуженим. Але по перерві не стало краще. Бельгійці не зуміли нав'язати свій футбол. Три пропущені за 12 хвилин. Світло загасло", – резюмує портал.

VP ще після першого тайму зібрав реакцію вболівальників, які обурювались грою збірної: "Новий тренер, а менталітет залишився таким самим".

Колишній гравець збірної Тобі Альдервейрельд також не розумів, що відбувається: "Червоні дияволи" важко знаходять один одного на полі, вже видно кілька помилок у передачах. Можливо, команді потрібно звикнути, можливо, дається взнаки стрес".

Оцінюючи своїх футболістів, VP видав компліменти нашим збірникам: "Український захист повністю вивів з гри Лукаку в другому таймі. Куртуа починав спокійно, випромінював впевненість. Але був абсолютно безпорадним, коли доходила справа до гольових атак".