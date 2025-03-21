Ліга націй

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Хорватією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поразку своєї команди у першому чвертьфінальному матчі Ліги націй проти Хорватії (0:2).

"Ми добре розпочали, але були втрати м'яча, технічні помилки. Ми надали супернику можливості. У другому таймі зіграли набагато краще.

Майк Меньян відбив пенальті, після чого гра пішла. У нас все ж таки були непотрібні втрати. Ми зробили те, що потрібне у другому таймі, але не змогли реалізувати свої моменти.

Ми поступилися у першому матчі і тепер потрібно постаратися виграти другий у себе вдома. Наш перший тайм був того рівня, на який ми здатні. Ми зробимо все, щоб змінити ситуацію. За все, що ми віддали у першому таймі, нас покарали. Технічного браку було дуже багато.

Гра Мбаппе? Кіліан у гарній формі. Так, він не все зробив ідеально, але був дуже активним і зробив великий обсяг роботи проти низького оборонного блоку суперника. Він завжди може грати краще, але був дуже корисним", — наводить слова Дешама RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хорватія — Франція.