Вражаючий показник українського фахівця.
Сергій Ребров, Getty Images
21 березня 2025, 09:54
Збірна України у першому матчі плей-оф Ліги націй здобула перемогу над національною командою Бельгії (3:1).
Українці пропустили першими після голу Ромелу Лукаку, проте потім змогли забити три м'ячі та здобути перемогу.
Таким чином, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров зміг оновити свій рекорд із вольових перемог зі збірною України — на його рахунку шість таких перемог за 23 поєдинки.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Бельгія.