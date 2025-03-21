Ліга націй

Солідна гра хорватів.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич прокоментував перемогу над національною командою Франції (2:0) в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Чудова перемога. Ми зіграли відмінний матч, особливо в першому таймі. По перерві вони нас притиснули, були більш домінуючими, але ми непогано оборонялися як команда і зберегли рахунок 2:0. Це хороший результат, проте до кінця ще далеко. У неділю буде зовсім інша гра", — заявив Модрич.

Другий матч між збірними Франції та Хорватії відбудеться 23-го березня, о 21:45 за київським часом.

Раніше Златко Далич висловився про гру з Францією.