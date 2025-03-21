Ліга націй

38-річний футболіст продовжує виступати на клубному рівні.

Півзахисник збірної Словаччини Юрай Куцка вирішив завершити міжнародні виступи у складі національної команди у віці 38 років.

"Я задоволений тим, як пройшла моя кар'єра. Я ніколи не забуду свій перший матч у Жиліні, це був великий досвід для мене.

Всі 16 років, які я провів у збірній, принесли багато хороших і поганих моментів. Ніколи не буває тільки хороших, бувають і важкі моменти. Завжди є що згадати", — сказав Куцка в інтерв'ю Sport24.sk напередодні першого матчу плей-оф Ліги націй проти Словенії (0:0).

У складі збірної Куцка провів 112 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 12 гольових передач.

Цього сезону Юрай відіграв 17 матчів за Слован, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.