Ліга націй

Український фахівець ще раз подякував своїм підопічним.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився своїми емоціями після перемоги "синьо-жовтих" у першому матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії (3:1).

"Зроблено дуже важливий перший крок. Дякую команді за видовищний другий тайм та заслужену перемогу перед поїздкою до Бельгії.

У Генку на нас чекатиме ще одне важке протистояння, тому ми знаємо, що нам ще залишається дуже якісно підготуватися та докласти багато зусиль, аби зберегти нашу перевагу.

Дякую нашим уболівальникам, українцям, які потужно підтримують та допомагають команді, де б нам не доводилося грати наші домашні ігри, за створену атмосферу у вчорашній вечір", — написав Ребров у своєму Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Бельгія.