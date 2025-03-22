Ліга націй

Сашко заряджений на повну.

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко висловився про двобій з національною командою Бельгії в раунді плей-офф Ліги націй. Його слова наводить УАФ.

"В перерві були підібрані правильні слова й тренерським штабом, й усіма хлопцями. Кожен висловився, і в результаті ми трошки виправили свою гру у другому таймі, додали динаміки, почали сміливіше діяти вперед.

Ми розуміли, що проти таких команд грати дуже важко, але потрібно чинити тиск, щоб володіти м'ячем. Я вважаю, що в нас є всі якості, щоб грати у футбол, навіть першим номером — проти таких топових збірних.

Я вже говорив, чи то у збірній, чи то в клубі, що завжди намагаюся допомагати команді чим можу. Хай би на якій позиції тренер мене випустив — я віддаватиму всі сили.

У другому матчі нам буде важко. Всі ми це розуміємо. Гра на виїзді, трибуни будуть гнати бельгійців вперед. Зараз треба відновитися", — сказав Зінченко.

Другий матч між збірними Бельгії та України відбудеться 23-го березня, о 21:45 за київським часом. Перша гра завершилася перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 3:1.