Ліга націй

Матч відбудеться 23 березня в місті Генк.

Матч-відповідь плей-оф Ліги націй між збірними Бельгії та України обслуговуватиме німецька бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Даніеля Зіберта, а його помічниками будуть Рафаель Фолтін і Домінік Шаал. Роль резервного арбітра довірили Даніелю Шлягеру.

За систему ВАР відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

Матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, о 21:45 за Києвом. У першій грі Україна обіграла Бельгію (3:1).