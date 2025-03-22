Гравець зазначив, що збірна України хоче перемагати в кожному поєдинку.
Віталій Миколенко, uaf.ua
22 березня 2025, 19:51
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко взяв участь у пресконференції, присвяченій другому поєдинку з Бельгією в плей-оф Ліги націй.
"Синьо-жовті" святкували звитягу з рахунком 3:1 в іспанській Мурсії, наблизившись до Ліги А наступного розіграшу турніру.
Миколенко відповів, що може стати запорукою успіху українців у завтрашньому матчі-відповіді, розповів про те, як проходить відновлення колективу, а також поділився думкою, чи може нинішня команда уникнути поразок протягом 2025 року.
"Нам головний тренер перед першим матчем говорив не думати про тиск і результат, а просто насолоджуватися грою, не лише в атаці, а й в обороні. Гадаю, у нас це дуже добре вийшло. Якщо ми будемо грати з такими ж духом і бажанням, то, гадаю, жодних проблем завтра не буде.
Ми дуже позитивно почали поточний рік, що не може не радувати. Звісно, у нас завдання — перемагати в кожному матчі. У нас дуже хороша команда. Ми будемо витискати максимум у кожному поєдинку. Побачимо, можливо цей рік також буде без поразок.
Два дні паузи між іграми? Ми в рівних умовах із суперниками, вони так само добиралися сюди. Відновлення проходить як завжди. Учора тренувалися хлопці, які не грали. В інших було повне відновлення, переліт і довідновлення. Сьогодні — тренування, будемо готуватися до гри", — цитує 25-річного гравця офіційний сайт УАФ.
На рахунку Віталія один гол і три асисти в 47-ми матчах за збірну України.
Поєдинок Бельгія — Україна відбудеться завтра, 23 березня, розпочавшись о 21:45 за київським часом.