Ліга націй

Гравець зазначив, що збірна України хоче перемагати в кожному поєдинку.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко взяв участь у пресконференції, присвяченій другому поєдинку з Бельгією в плей-оф Ліги націй.

"Синьо-жовті" святкували звитягу з рахунком 3:1 в іспанській Мурсії, наблизившись до Ліги А наступного розіграшу турніру.

Миколенко відповів, що може стати запорукою успіху українців у завтрашньому матчі-відповіді, розповів про те, як проходить відновлення колективу, а також поділився думкою, чи може нинішня команда уникнути поразок протягом 2025 року.

"Нам головний тренер перед першим матчем говорив не думати про тиск і результат, а просто насолоджуватися грою, не лише в атаці, а й в обороні. Гадаю, у нас це дуже добре вийшло. Якщо ми будемо грати з такими ж духом і бажанням, то, гадаю, жодних проблем завтра не буде.

Ми дуже позитивно почали поточний рік, що не може не радувати. Звісно, у нас завдання — перемагати в кожному матчі. У нас дуже хороша команда. Ми будемо витискати максимум у кожному поєдинку. Побачимо, можливо цей рік також буде без поразок.

Два дні паузи між іграми? Ми в рівних умовах із суперниками, вони так само добиралися сюди. Відновлення проходить як завжди. Учора тренувалися хлопці, які не грали. В інших було повне відновлення, переліт і довідновлення. Сьогодні — тренування, будемо готуватися до гри", — цитує 25-річного гравця офіційний сайт УАФ.

На рахунку Віталія один гол і три асисти в 47-ми матчах за збірну України.

Поєдинок Бельгія — Україна відбудеться завтра, 23 березня, розпочавшись о 21:45 за київським часом.