Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 23 березня 2025 року.

У передмісті Парижу Сен-Дені місцева національна команда обіграла Хорватію в серії пенальті в рамках чвертьфіналу Ліги націй УЄФА.

Перед командою Дідьє Дешама до початку гри поставало надскладне завдання з відігравання двох пропущених м’ячів на полі суперників. Його в підсумку Франція виконала в другому таймі, після чого ми стали свідками овертаймів та серії пенальті.

У підсумку команди виконали по сім ударів, але гості при цьому схибили тричі.

До вашої уваги відео найкращих моментів другого матчу Франція — Хорватія в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Франція — Хорватія 2:0 (перший матч – 0:2) (5:4 – пен.)

Голи: Олісе, 53, Дембеле, 80

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Коне (Заїр-Емері, 11), Чуамені — Олісе (Камавінга, 106), Дембеле (Коло Муані, 99), Баркола (Дуе, 66) — Мбаппе.

Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол (Понграчич, 106) — Модрич (Моро, 81), Ковачич (Якич, 81) — Перішич (Пашалич, 71), П. Сучич, Крамарич (Батуріна, 71) — Будімір (Іванович, 60).

Попередження: Мбаппе — Станішич, Ковачич, Гвардіол, Чалета-Цар, Лівакович