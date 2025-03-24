Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Визначилися всі учасники квартету D.

Збірна України дізналася свого останнього суперника в кваліфікаційній групі чемпіонату світу-2026.

Раніше, ще в грудні 2024 року, стало відомо, що в квартеті D "синьо-жовті" зустрінуться з Ісландією, Азербайджаном і переможцем чвертьфінальної пари Хорватія — Франція в плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25.

За підсумками двох матчів сильнішими виявилися французи, тож саме вони й стали четвертим учасником групи з українцями.

Хорвати ж протистоятимуть Чехії, Чорногорії, Фарерським островам і Гібралтару (L).

Нагадаємо, перша сходинка турнірної таблиці квартету гарантує колективу Сергія Реброва вихід на ЧС-2026, тоді як посівши другу "синьо-жовтим" доведеться взяти участь у плей-оф відбору, запланованим на кінець березня 2026 року.

Ознайомитися з календарем матчів можна за посиланням.