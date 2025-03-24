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Франція — Хорватія 2:0 (перший матч – 0:2) (5:4 – пен.)
Голи: Олісе, 53, Дембеле, 80

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Коне (Заїр-Емері, 11), Чуамені — Олісе (Камавінга, 106), Дембеле (Коло Муані, 99), Баркола (Дуе, 66) — Мбаппе.

Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол (Понграчич, 106) — Модрич (Моро, 81), Ковачич (Якич, 81) — Перішич (Пашалич, 71), П. Сучич, Крамарич (Батуріна, 71) — Будімір (Іванович, 60).

Попередження: Мбаппе — Станішич, Ковачич, Гвардіол, Чалета-Цар, Лівакович