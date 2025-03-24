Ліга націй
24 березня 2025, 00:43
Франція напруженою серією пенальті довершила камбек проти Хорватії
Поразку в першому матчі в Спліті (0:2) команда Дідьє Дешама відіграла на Парк-де-Пренс, після чого долю матчу вирішила футбольна лотерея.
Франція — Хорватія, Getty Images
24 березня 2025, 00:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Франція — Хорватія 2:0 (перший матч – 0:2) (5:4 – пен.)
Голи: Олісе, 53, Дембеле, 80
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Коне (Заїр-Емері, 11), Чуамені — Олісе (Камавінга, 106), Дембеле (Коло Муані, 99), Баркола (Дуе, 66) — Мбаппе.
Хорватія: Лівакович — Станішич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол (Понграчич, 106) — Модрич (Моро, 81), Ковачич (Якич, 81) — Перішич (Пашалич, 71), П. Сучич, Крамарич (Батуріна, 71) — Будімір (Іванович, 60).
Попередження: Мбаппе — Станішич, Ковачич, Гвардіол, Чалета-Цар, Лівакович