Ліга націй

Хорвати вилітають з турніру.

Півзахисник збірної Хорватії Нікола Моро прокоментував поразку за підсумком двоматчевого протистояння з Францією (2:0, 0:2, 4:5 по пен.) в рамках 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це була чудова гра від збірної Франції. Ми грали в низькому блоці і намагалися зберегти володіння м'ячем, контролювати гру, але в підсумку справа дійшла до додаткового часу. Ми хотіли більше атакувати, але суперник не давав нам це робити. Ми приїхали в Париж не відсиджуватися в обороні, однак французи дуже сильно тиснули на нас і ми були змушені грати низько.

Пенальті — це просто удача жереба, вони забили більше, ніж ми, ось і все", — сказав Моро.