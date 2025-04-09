Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку жіночої Ліги націй, що відбувся 8 квітня 2025 року.

Жіноча збірна України у матчі четвертого туру Ліги націй у гостях зіграла внічию з Чехією (1:1).

Команда Володимира Пятенка пропустила вже на четвертій хвилині, коли голом у складі чешок відзначилася Світкова, але в середині першого тайму Петрик зрівняла цифри на табло, реалізувавши пенальті.

Україна набрала 10 очок і продовжує лідирувати у групі, випереджаючи Чехію на три бали. Нижче йдуть Албанія (6) та Хорватія (0).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Україна у рамках жіночої Ліги націй-2024/25:

Чехія — Україна 1:1

Голи: Світкова, 4 — Петрик, 19 (пен).

Чехія: Вотікова, Ружичкова (Дубцова, 72), Дєдінова, Зоннтагова, Печкова (Черна, 72), Кортчова, Цагинова, Світкова, Крейчіржикова (Полашкова, 85), Сташкова, Хирова.

Україна: Самсон, Корсун, Апанащенко, Котик, Басанська, Андрухів (Гірин, 66, Панцулая, 90+4), Петрик, Семків, Овдійчук (Глущенко, 85), Калініна (Кравчук, 66), Козлова (Молодюк, 85).

Попередження: Хирова — Петрик.