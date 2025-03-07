До першої трійки рейтингу входять США, Іспанія та Німеччина.
Гравчині збірної України, УАФ
07 березня 2025, 16:59
Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала оновлений рейтинг жіночих збірних.
Збірна України піднялася на один рядок і посідає 34 місце у рейтингу ФІФА та 22 серед представників УЄФА.
Нагадаємо, минулого місяця команда Володимира Пятенка провела два матчі у Лізі націй, у яких обіграла Албанію (2:1) та Хорватію (2:1).
Перше місце рейтингу, як і раніше, належить США, за якими йдуть Іспанія та Німеччина.
Свій наступний матч жіноча збірна України зіграє проти Чехії – гра відбудеться 4 квітня.