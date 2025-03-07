Інше

До першої трійки рейтингу входять США, Іспанія та Німеччина.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала оновлений рейтинг жіночих збірних.

Збірна України піднялася на один рядок і посідає 34 місце у рейтингу ФІФА та 22 серед представників УЄФА.

Нагадаємо, минулого місяця команда Володимира Пятенка провела два матчі у Лізі націй, у яких обіграла Албанію (2:1) та Хорватію (2:1).

Перше місце рейтингу, як і раніше, належить США, за якими йдуть Іспанія та Німеччина.

Свій наступний матч жіноча збірна України зіграє проти Чехії – гра відбудеться 4 квітня.