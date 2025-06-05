Німці вилетіли з турніру.
Юліан Нагельсманн, getty images
05 червня 2025, 11:36
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився після поразки від національної команди Португалії (1:2) в рамках півфіналу Ліги націй. Його слова наводить ZDF.
"У першому таймі ми віддали гру супернику, хоча рахунок був 0:0, а Португалія не вимагала багато чого від нас. Ми не показали себе, не володіли м'ячем так, як слід, а в обороні грали зовсім не так агресивно, як у минулих матчах. В нас не було тієї злоби, з якою ми грали в останні місяці. Це одна з наших найслабших ігор за останні півтора роки.
У нас, як і раніше, була дуже хороша команда на полі, але активність не була стовідсотковою.
Після голу Вірца ми перестали грати. Рахунок лише 1:2, але за відчуттями більше схоже на 0:3. Ми трохи втомилися наприкінці.
На деяких позиціях ми не проявили себе на 100 відсотків. Тепер нам доведеться відповісти на запитання: "чому?" — кожному з нас, включно з тренерами", — сказав Нагельсманн.
Раніше повідомлялося, що Німеччина поступилася Португалії вперше з 2000 року.