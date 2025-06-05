Ліга націй

Німці вилетіли з турніру.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився після поразки від національної команди Португалії (1:2) в рамках півфіналу Ліги націй. Його слова наводить ZDF.

"У першому таймі ми віддали гру супернику, хоча рахунок був 0:0, а Португалія не вимагала багато чого від нас. Ми не показали себе, не володіли м'ячем так, як слід, а в обороні грали зовсім не так агресивно, як у минулих матчах. В нас не було тієї злоби, з якою ми грали в останні місяці. Це одна з наших найслабших ігор за останні півтора роки.

У нас, як і раніше, була дуже хороша команда на полі, але активність не була стовідсотковою.

Після голу Вірца ми перестали грати. Рахунок лише 1:2, але за відчуттями більше схоже на 0:3. Ми трохи втомилися наприкінці.

На деяких позиціях ми не проявили себе на 100 відсотків. Тепер нам доведеться відповісти на запитання: "чому?" — кожному з нас, включно з тренерами", — сказав Нагельсманн.

Раніше повідомлялося, що Німеччина поступилася Португалії вперше з 2000 року.