Ліга націй

Португалія в фіналі Ліги націй.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу над національною командою Німеччини (2:1) в рамках півфіналу Ліги націй. Цитує іспанського фахівця A Bola.

"Ми повинні насолодитися перемогою, це наша перша перемога в Німеччині. Тактично ми були чудові, допомогла самовіддача. Нам вдалося поліпшити гру в атаці в першому таймі, це була командна перемога.

Потрібно багато чого робити добре, якщо хочете грати на рівних з Німеччиною — ми могли б більше володіти м'ячем, у нас був простір, але ми не використали його якнайкраще.

Важливо бути конкурентоспроможними. Нам потрібна гнучкість, щоб використовувати індивідуальні якості гравців.

Ми не заслуговували на те, щоб пропустити гол, я не розумію, чому там не було порушення правил, особливо після перегляду ВАР.

Нам подобається перемагати, кожна гра відрізняється від інших. Гра з Німеччиною — це якісний аспект. До чемпіонату світу залишилося 12 місяців, і ми повинні використовувати кожну гру для підготовки.

Тепер ми можемо відновитися й оцінити ситуацію. Ми хочемо ще раз показати свою індивідуальність у цій футболці. Історія португальського футболу дуже цікава", — сказав Мартінес.

Раніше Моурінью спростував переговори з португальською федерацією.