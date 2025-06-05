Португалія в фіналі Ліги націй.
Роберто Мартінес, getty images
05 червня 2025, 12:14
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував перемогу над національною командою Німеччини (2:1) в рамках півфіналу Ліги націй. Цитує іспанського фахівця A Bola.
"Ми повинні насолодитися перемогою, це наша перша перемога в Німеччині. Тактично ми були чудові, допомогла самовіддача. Нам вдалося поліпшити гру в атаці в першому таймі, це була командна перемога.
Потрібно багато чого робити добре, якщо хочете грати на рівних з Німеччиною — ми могли б більше володіти м'ячем, у нас був простір, але ми не використали його якнайкраще.
Важливо бути конкурентоспроможними. Нам потрібна гнучкість, щоб використовувати індивідуальні якості гравців.
Ми не заслуговували на те, щоб пропустити гол, я не розумію, чому там не було порушення правил, особливо після перегляду ВАР.
Нам подобається перемагати, кожна гра відрізняється від інших. Гра з Німеччиною — це якісний аспект. До чемпіонату світу залишилося 12 місяців, і ми повинні використовувати кожну гру для підготовки.
Тепер ми можемо відновитися й оцінити ситуацію. Ми хочемо ще раз показати свою індивідуальність у цій футболці. Історія португальського футболу дуже цікава", — сказав Мартінес.
Раніше Моурінью спростував переговори з португальською федерацією.