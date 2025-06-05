Ліга націй

Хороший виступ від Консейсана-молодшого.

Вінгер збірної Португалії Франсішку Консейсан висловився після перемоги над національною командою Німеччини (2:1) в півфінальному матчі Ліги націй. Його слова наводить A Bola.

"Гол у ворота Німеччини? Це був момент натхнення, я зробив те, що міг у той момент. Це був чудовий гол, але я щасливіший від того, що допоміг команді вийти у фінал.

Я міг забити другий гол, але воротар зробив чудовий сейв. Мені вдалося забити хороший гол, але міг відзначитися ще одним.

Команда дуже щаслива. Ми знали, що буде важко грати проти Німеччини, особливо на їхньому домашньому полі, але ми змогли проявити наші якості.

Тренер сказав мені просто бути собою. Я вийшов на поле, щоб допомогти команді за рахунок своїх навичок. Допомогти тим, що я вмію робити. Думаю, зі своїм завданням впоралися всі гравці, які вийшли на заміну. Ми показали, що команда — це не тільки 11 футболістів.

Фінал? Буде складний матч. І Франція, і Іспанія дуже сильні. У кожної з цих команд свої сильні сторони. Але ми повинні думати про себе, про свою гру. Постараємося перемогти", — сказав Консейсан-молодший.

Фінал Ліги націй заплановано на 8 червня.