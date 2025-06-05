Ліга націй

Фабіан Руїс про амбіції в Лізі націй та успіхи збірної Іспанії.

Півзахисник ПСЖ та збірної Іспанії Фабіан Руїс розповів про амбіції національної команди напередодні півфінального матчу Ліги націй проти Франції.

"Ми виходимо на кожен матч з метою перемогти та викластися на полі максимально. Ми знаємо, що можемо увійти в історію, вигравши Лігу націй, Євро та знову Лігу націй, бо такого ще не вдавалося жодній команді.

Ми знаємо, що в нашій команді багато талантів, і віримо в себе, тому що в нас поки що все виходить. Це буде дуже складно, але ми докладемо всіх зусиль. Як ми завжди говоримо, ми сім'я, і ​​ми завжди разом. Ми могли переконатися у цьому у матчі з Нідерландами під час серії пенальті.

Я дуже пишаюся тим, що представляю свою країну та є частиною цієї сім'ї. Сподіваюся, що разом ми досягнемо ще багато чого.

Неймовірно, що в такому маленькому селі у Севільї (Лос-Паласіос-і-Вільяфранка — прим.) народилося троє гравців (Руїс, Хесус Навас та Гаві), які виступали у збірній Іспанії. Це унікально – такого ще не було, і ми щасливі представляти наше містечко у всій Іспанії та у всьому світі.

Люди кажуть, що наш успіх пов'язаний із помідорами, тому що у нас ростуть просто чудові помідори. Це справді ключова особливість нашого містечка. Щоразу, коли ми завойовуємо титул, нам дарують стільки помідорів, скільки ми важимо. У результаті мені дали більше помідорів, ніж Гаві та Хесусу, бо я трохи важчий.

Я часто ходив у парк грати зі своїм старшим братом. Він брав мене з собою, коли мені було три чи чотири роки.

Спочатку люди питали його: "Куди ти йдеш зі своїм молодшим братом? Він надто маленький". Але я поступово додавав, і коли вони бачили, як я граю, то хотіли грати зі мною, бо бачили, що я маленький хлопчик, який дуже гарно грає у футбол.

Я ріс і почав брати з собою двоюрідного брата та сестру — ми були дуже дружньою сім'єю, яка грала разом. Я справді дуже виріс на вулиці. Я багато чому навчився там, а потім і школа мене багато чого навчила", — наводить слова Руїса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Іспанія – Франція відбудеться сьогодні, 5 червня, о 22:00.