Іспанці "перестріляли" французів у півфіналі плей-оф Ліги націй-2024/25.
Франція, Getty Images
06 червня 2025, 15:49
Напередодні Франція поступилася Іспанії у німецькому Штутгарті в рамках півфіналу плей-оф Ліги націй-2024/25.
Іспанія — Франція 5:4 Відео голів та огляд матчу 05.06.2025
За даними OptaJean, це був 122-й випадок в історії, коли французька національна команда відзначилася понад трьома результативними ударами в ході одного поєдинку. Вчетверте це не допомогло їй уникнути поразки.
У 1960 і 1914 роках збірна Франції поступилася Югославії і Люксембургу (обидва — 4:5), тоді як у 1920-му — Італії із рахунком 4:9.
Раніше повідомлялося, що п'ять голів французи пропустили вперше з 1969 року.