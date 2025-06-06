Ліга націй

Іспанці "перестріляли" французів у півфіналі плей-оф Ліги націй-2024/25.

Напередодні Франція поступилася Іспанії у німецькому Штутгарті в рамках півфіналу плей-оф Ліги націй-2024/25.

Іспанія — Франція 5:4 Відео голів та огляд матчу 05.06.2025

За даними OptaJean, це був 122-й випадок в історії, коли французька національна команда відзначилася понад трьома результативними ударами в ході одного поєдинку. Вчетверте це не допомогло їй уникнути поразки.

У 1960 і 1914 роках збірна Франції поступилася Югославії і Люксембургу (обидва — 4:5), тоді як у 1920-му — Італії із рахунком 4:9.

Раніше повідомлялося, що п'ять голів французи пропустили вперше з 1969 року.