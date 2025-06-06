Ліга націй

По ходу матчу французи встановили цілу низку антирекордів.

Збірна Франції у півфінальному матчі Ліги націй у гостях поступилася Іспанії (4:5).

За інформацією Opta, французька збірна вперше з 1969 пропустила п'ять м'ячів в одному матчі. Востаннє таке було 12 березня 1969 року, коли Франція поступилася Англії (0:5) у товариській зустрічі.

Збірна під керівництвом Дідьє Дешама вдруге примудрилася пропустити два м'ячі у перші 30 хвилин матчу. Вперше це було на Євро-2024 – також проти Іспанії.

Також Франція вперше за десять років поступалася по ходу матчу в три і більше м'ячів. Востаннє таке відбувалося у грі проти Бельгії у червні 2015 року.

Крім цього Франція поступалася у чотири м'ячі вперше з 31 серпня 1982 року, коли був поєдинок з Польщею.

Таким чином, Франція поступилася Іспанії і тепер зіграє у матчі за третє місце проти Німеччини, яка у своєму півфіналі програла Португалії (1:2).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Франція.