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До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 6 червня, розпочавшись о 21:30.

Сьогодні, 6 червня, відбудеться товариський матч, у якому молодіжна збірна України зіграє проти Іспанії.

Цей матч проходитиме у рамках підготовки до молодіжного чемпіонату Європи. Матч пройде на стадіоні Санто Домінго Стедіум, о 21.30 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Іспанія U-21 — Україна U-21:

Нагадаємо, фінальний турнір Євро-2025 пройде у Словаччині, де на груповому етапі Україна зіграє проти Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Раніше стала відома заявка молодіжної збірної України на Євро-2025.