Ліга націй

Французький форвард поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Нападник та капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії (4:5).

"У нас були деякі сплески у грі, яких у нас давно не було. Але потім протягом десять хвилин у першому таймі ми пропустили два голи. Те саме сталося і у другому таймі.

Якщо брати всі 90 хвилин загалом, то наша гра була послідовною. Але ми точно додали. Якщо програєш, то на перший план виходять усі негативні моменти. При цьому не можна стверджувати, що все було погано.

Я не був згоден з арбітром щодо доданого часу, але якщо почну говорити про це, то мене вважатимуть скиглією. Коли додано п'ять хвилин, то треба грати п'ять хвилин", — наводить слова Мбаппе прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Франція.