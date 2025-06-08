Ліга націй

Німці хочуть реабілітуватися за поразку від португальців.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився напередодні матчу за третє місце в Лізі націй з національною командою Франції. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Будуть деякі зміни, але вдаватися в деталі не стану. Ми ще не на 100% все вирішили. Схема, що ми використовували проти Португалії, була схожа на ту, що застосовували в матчі з Італією. З Францією постараємося відбирати м'яч вище, ніж у середу, тож будемо адаптувати схему під суперника.

Завдання — не дати супернику наблизитися до наших воріт. Потрібно бути краще й активніше з м'ячем, ніж у грі з Португалією.

Вражає, наскільки сильна в них молодь. Звичайно, є проблеми на деяких позиціях, але загалом рівень дуже високий. Коли вони в ударі, їх складно обіграти. Але ми вже перемагали їх минулого року і постараємося повторити це.

Нам потрібно діяти агресивніше в усіх аспектах, а не тільки в атаці. Здається, ми лише один раз відібрали м'яч на чужій половині поля і тоді ж забили. У контролі м'яча нам теж потрібно бути сміливішими й агресивнішими, тобто в усьому, що стосується володіння м'ячем.

Був дуже якісний аналіз гри суперника у півфіналі. Думаю, багато чого виходило від самої команди — і в плані висновків, і в плані обговорення. У цьому відношенні велику роль у нашому таборі відіграє Кімміх.

Це останній домашній матч у цьому сезоні для збірної. Далі вже стартує відбір на чемпіонат світу, тож майбутня гра для нас дуже важлива. Буде непросто, але ми хочемо посісти третє місце", — сказав Нагельсманн.

Раніше Дідьє Дешам висловився про майбутню гру з Німеччиною.